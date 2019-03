Laura Formenti // Sono una Bionda, non sono una Santa // #ComedyGolden

Laura Formenti in "SONO UNA BIONDA NON SONO UNA SANTA"



"Sono una bionda, non sono una santa" (con Laura Formenti) ormai conta quasi 100 date in tutta Italia e ottime recensioni è u n esilarante, dissacrante e originalissimo spettacolo di comicità senza censure capace di coinvolgere, far ridere e riflettere sia il pubblico che femminile che quello maschile. Armata solo di un microfono Laura farà ridere il pubblico con una comicità diretta , fuori dagli schemi e senza censure, parlando a ruota libera di ruoli sociali, sesso, politica, religione e di tutte le cose che ci fanno arrabbiare. "Perchè a 30 anni continuano a chiederti se hai figli? Come sarebbe il mondo se ragionassimo per statistiche e non per titoli di giornale? I tedeschi conquisteranno il mondo? E se Dio fosse donna?"... Uno spettacolo di comicità senza censure e di domande scomode.



Ad aprire lo spettacolo, Yoko Yamada, giovanissima comica sbocciata al Teatro A L'Avogaria di Venezia!



Ore 21.30

Ingresso Gratuito

VM 16



"Una comicità diretta, intelligente e fuori dagli schemi è quella di Sono una bionda non sono una santa […] Laura Formenti, in un’esplosione di talento, ironia e femminilità, squarcia il velo, imponendosi come autentica rivelazione per il teatro italiano che, in un’epoca come quella che stiamo attraversando, ha più che mai bisogno di far ridere ma con intelligenza, di far riflettere ma con leggerezza, richiedendo a gran voce nuove chiavi di lettura per interpretare la realtà." (Silvia Neri – Punto e Linea Magazine)



“Bionda, in effetti, è bionda, come il titolo del suo spettacolo. Ma Laura Formenti è anche un’attrice dotata di un dono piuttosto raro: i tempi comici. A questo si somma la gioia di stare sul palco a condividere momenti di spensieratezza con gli spettatori (…) abbattuta la quarta parete e armata solo di microfono affronta i temi contemporanei in maniera diretta e coinvolgente. (…) Laura Formenti invece si fa amare da uomini e donne proprio grazie alla sua lingua tagliente e alla comicità con la quale risponde alle tante piccole-grandi domande che ci poniamo ogni giorno (…) Nella scena vuota il microfono sull’ asta è l’oggetto-metafora che esplicita la dinamica dello spettacolo: una confessione personale ma anche un momento di intrattenimento live, un progressivo disvelamento dei ruoli (quello di donna e di interprete), ma anche volontà di giocare sulla loro sovrapposizione in un continuo equilibrismo scenico (…) affrontando in maniera graffiante temi che spaziano dalla religione alle politiche sociali, dal razzismo al sesso. Un vero e proprio turbine di energia che riesce a mantenere il ritmo della comicità molto alto senza cali di tensione, passando con disinvoltura da un argomento all’ altro (..) Il risultato è una riuscita dichiarazione di intenti, una prova di bravura che rivela la qualità artistiche della Formenti...” (Chiara Marsilli –Blog di IT Festival 2017)