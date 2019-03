TREVISO – Lascia Treviso il questore Maurizio Dalle Mura (in foto a sinistra): dalla Marca si sposterà in Toscana, lavorerà a Lucca. Questa mattina c’è stato l’ultimo incontro con la stampa in Questura.

“Sono stato fortunato perché ho avuto collaboratori che mi hanno fatto sbagliare poco – ha affermato -. Hanno capito che di persone che dicevano sempre di sì non me ne facevo niente, perché avrebbero contribuito a farmi sbagliare se la mia decisione fosse stata sbagliata. Coi comandanti della Finanza, dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco ho instaurato un grandissimo rapporto professionale e umano, e questo ha facilitato tutto il resto. Per quanto riguarda la Polizia Locale stesso discorso: è molto collaborativa ed è fatta di persone che sanno fare il loro mestiere”.

“Da Treviso vado via con dispiacere – ha proseguito -. C’è grande senso della comunità, grande sensibilità per il bene comune e grande attenzione da parte delle categorie imprenditoriali per il problema della sicurezza. Grazie al contributo delle associazioni di categoria e della Camera di Commercio abbiamo dotato tre volanti del sistema Mercurio. L’idea che la sicurezza sia un problema solo di Carabinieri, Polizia e Finanza è un’idea che qui non c’è”.