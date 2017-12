Lascia il phon acceso e manda a fuoco la casa: morti sei cuccioli di cane

CORIANO (RIMINI) - Un phon lasciato acceso in bagno ha provocato un incendio in un'abitazione, una casa colonica a Coriano, località Mulazzano, ieri sera intorno alle 20.40, in cui sono morti sei cuccioli di razza Pincher di proprietà della padrona di casa, una 50enne del posto,che è stata portata in ospedale dal 118 per intossicazione da fumo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rimini, un'ambulanza del 118 e i carabinieri di Coriano. Stando alla ricostruzione dell'incidente, a provocare l'incendio l'asciugacapelli acceso lasciato su un pensile della toilette.

La padrona di casa, che abita al primo piano di una casa colonica, dove al pianterreno risiedono i genitori, ha tentato di spegnere le fiamme poi ha chiamato i soccorsi.

I pompieri una volta spento il fuoco, all'incirca verso la mezzanotte hanno trovato le carcasse di sei cuccioli di Pincher, mentre solo due sono stati salvati, probabilmente uccisi dal fumo.