Lascia il figlio di 9 mesi a casa e va via con gli amici per giorni. Trovato pelle e ossa morto di fame

E’ stata condannata a sei mesi e mezzo di reclusione una 17enne russa accusata di aver lasciato morire di fame il figlio di appena nove mesi. Il processo si è appena concluso e, secondo quanto riporta la stampa russa, la ragazza non avrebbe mostrato alcuna emozione durante i dibattimenti.

La terribile vicenda è accaduta a Rostov. Secondo la ricostruzione degli inquirenti la giovane mamma aveva lasciato il bimbo a casa da solo per diversi giorni, per andare a divertirsi con gli amici. I vicini di casa, notando qualcosa di strano, hanno allertato la polizia. E proprio le forze dell’ordine hanno fatto la terribile scoperta: una volta entrati in casa della ragazza, hanno trovato il corpo del piccolo pelle e ossa, con gli occhi spalancati.

L’autopsia ha poi confermato che il bimbo era morto per mancanza di cibo e acqua.