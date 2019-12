Lascia la figlia a 2 amiche, loro ne approfittano per rubare

La mamma lascia la figlia in passeggino a due amiche per fare qualche acquisto in tranquillità, e loro ne approfittano per entrare in un negozio, rubare, e nascondere la refurtiva dentro la carrozzina. Alle due giovani però è andata male: sono state arrestate dai carabinieri. Si tratta di una 23enne di Venezia e una 27enne di Rovigo, accusate di furto aggravato.

A dare la segnalazione era stato il personale della vigilanza del negozio Coin di Padova. Gli addetti avevano notato le due donne aggirarsi tra gli scaffali del reparto profumeria e "imboscare" scatole di profumi nel vano porta oggetti del passeggino. Mentre si avvicinavano all'uscita sono state bloccate dal personale, che nel frattempo aveva chiamato i carabinieri.

In quel momento la bambina si è messa a piangere chiedendo della mamma, la quale, stupefatta, è giunta dalle altre due proprio in quel momento, ignara di quanto era successo. Le due giovani sono state condotte in caserma per l'identificazione.