Lascia la bimba di 2 anni in auto, ma si dimentica il freno a mano. L’auto precipita nel fiume e la piccola muore annegata

Tragedia lunedì a Cardiff, in Galles, dove una bambina di 2 anni è morta a causa di quella che la stampa locale ha definito una dimenticanza della madre.

Secondo quanto riportato dai quotidiani inglesi, Kim Rowlands avrebbe parcheggiato l’auto di fronte allo stabilimento dove lavora il marito, e sarebbe entrata un attimo per chiedere dei soldi al coniuge, lasciando la bimba di due anni in auto. La donna però non avrebbe tirato il freno a mano e la vettura si sarebbe mossa fino a precipitare nel fiume vicino e a finire sott’acqua. La piccola sarebbe morta annegata dentro la vettura.

Il tutto è accaduto in pochi minuti: quando la donna è uscita dallo stabile, la macchina non c’era più. Inizialmente he pensato che qualcuno l’avesse rubata, poi ha visto la vettura sul letto del fiume e si è resa conto della tragedia.