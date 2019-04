L'annuncio di Greta

"Dopo aver parlato con così tanti leader, ho capito che hanno la crisi climatica sotto controllo, capiscono l'emergenza. Ecco perché ho deciso di smettere lo sciopero e di tornare a scuola per sempre: non farò più lo sciopero del venerdì". Parola di Greta Thunberg che, in un post su Instagram, annuncia il suo... pesce d'aprile.

Moltissimi i commenti divertiti dei suoi follower allo scherzo e oltre 120mila i 'Like' alla foto della giovane attivista 16enne che lo scorso 15 marzo, con il suo impegno per l'ambiente, ha contribuito a far scendere in piazza migliaia di giovani in moltissime città di tutto il mondo.