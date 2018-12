"L'amministrazione blocchi il nuovo vigneto di San Giacomo"

VITTORIO VENETO - Anche gli ambientalisti si oppongono all’arrivo di un nuovo (possibile) vigneto a fianco dell’asilo di San Giacomo.

“Il comitato Marcia Stop Pesticidi invita l’amministrazione comunale di Vittorio Veneto a bloccare il nuovo vigneto e a realizzare un’area di protezione, adibita a parco pubblico, attorno all’asilo di via San Fermo”, fanno sapere dal comitato, che ha manifestato la propria solidarietà a sostegno dei genitori.

Proprio i genitori hanno raccolto oltre 750 firme per chiedere che nel terreno adiacente non arrivi un nuovo vigneto.

“Noi lì, accanto all’asilo in cui i bambini giocano, un vigneto non lo vogliamo – dichiarano i genitori -. Anche se la normativa lo consente, per noi è sbagliato”.