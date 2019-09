L'ambulanza fatica a trovare il malato: ci sono troppe vie con lo stesso nome

CASTELFRANCO – Nel comune di Castelfranco Veneto diverse vie hanno lo stesso nome, così postini, corrieri e perfino ambulanze non sanno dove andare. Il record del disagio va di certo a via Montebelluna visto che una strada con lo stesso nome c’è sia nella frazione di Salvarosa che a San Floriano ma anche in quella di Sant'Andrea, senza contare che in centro storico, dentro le mura del castello, c’è pure Vicolo Montebelluna: naturalmente hanno pure gli stessi numeri civici.



Un problema annoso che ad ogni emergenza si acuisce, così come ieri sera quando un’ambulanza ha vagato a lungo per trovare il malato da soccorrere visto che si trattava di un risiede in via Lovara: difficile infatti stabilire se fosse la strada che si torva a Salvatronda o l’omonima via di Campigo, sempre nel comune di Castelfranco. D'altronde è comprensibile che nell’agitazione di chiedere aiuto per un malato, le persone stiano a pensare che l’indirizzo non è sufficiente ma bisogna fare pure delle precisazioni geografiche.



Disagio comune per chi abita anche in via Sile, in via Pagnana e via Postioma che ha gli stessi numeri civici nelle frazioni di Bella Venezia, Salvarosa e San Floriano. La gente, inoltre, spesso è costretta a restituire la posta agli uffici perché riceve quella della località sbagliata senza contare che ricevere pacchi dai corriere è quasi un terno all’lotto. Forse basterebbe cambiare il nome delle vie e poiché di cittadini illustri Castelfranco ne ha avuti tanti, non ci sarebbe che l’imbarazzo della scelta.