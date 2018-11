L'Aikido Vittorio Veneto compie 23 anni

VITTORIO VENETO - Era il 1995, quando il Maestro Gianpietro Vascellari dopo aver consolidato in 19 anni di attività un Club di Judo competitivo in campo internazionale ed un Torneo di Judo tra i migliori d’Italia, decise di portare per la prima volta a Vittorio Veneto la “non violenza” dell’ Aikido.



Rispetto alle tecniche difensive istintive e generalmente violente, lo schema tecnico di quest’arte marziale viene infatti rovesciato. A qualsiasi aggressione si risponde infatti in modo flessibile, cedendo e mandando a vuoto ogni forma di attacco in modo da sfruttarne l’impeto per neutralizzare o immobilizzare l’aggressore senza però procurargli alcun danno. Paradossalmente quindi, più deciso e convinto è l'aggressore, tanto peggio finirà il suo attacco.



Ecco perché’ l’Aikido viene definito un' arte marziale non violenta e se vogliamo anche “rivoluzionaria" perché invece di rispondere all' aggressività con nuova violenza, "accoglie" al contrario ogni forma di attacco rendendolo praticamente vano. La genialità di questo principio, sta infatti nello scoraggiare la violenza, ritorcendo contro l'aggressore i suoi stessi movimenti fino a "spegnare " ogni forma di aggressività. Il principio è quindi tanto semplice quanto efficace, ma come ogni altro aspetto positivo della vita và coltivato ed educato, per allontanare da noi la sempre presente tentazione di una risposta violenta ai problemi quotidiani.



Per scoprire le radici dell' Aikido Vittorio Veneto dobbiamo quindi risalire agli anni novanta, quando il Maestro Gianpietro Vascellari, già allora cintura nera "quarto dan" di Judo, conobbe quello che sarebbe poi diventato non solo un amico carissimo ma la guida tecnica del futuro Aikido Vittorio Veneto: il Maestro Fausto De Compadri. Pur provenienti da discipline diverse, i due Maestri scoprirono infatti molte affinità e pensieri comuni, tanto che, smessi i panni del Judoka, il nuovo allievo Vascellari si affiancò in breve al Maestro De Compadri, per scoprire i “segreti”di questa affascinante disciplina orientale. Raggiunta la cintura nera, il Maestro Vascellari aprì così nel Club di Judo accanto alle piscine comunali vittoriesi una nuova sezione sportiva dedicata appunto all'Aikido, affiliando quindi il Club alla Federazione Italiana FIJLKAM, come prima Società veneta di questa disciplina. Da allora le cose sono andate di bene in meglio. Grazie agli insegnamenti del Maestro De Compadri, il livello tecnico dell'Aikido Vittoriese è infatti cresciuto anno dopo anno, tanto che già nel 2000, al Palasport sede del Club, si tenne il primo Stage di aggiornamento nazionale di questa disciplina al di fuori della sede centrale di Roma.



A quel primo Seminar ne seguirono altri nel 2003, nel 2004 e nel 2009 in un crescendo di partecipanti e di miglioramento tecnico del livello raggiunto. Purtroppo l' improvvisa ed inaspettata morte del Maestro De Compadri, lasciò un vuoto incolmabile, creando un comprensibile disorientamento fra tutti i suoi allievi. Il livello raggiunto dagli Aikidoka Vittoriesi era però tale, che a questo punto fu naturale continuare la crescita dell'Aikido vittoriese, che a questo punto superò i confini nazionali arrivando al Maestro tedesco Wolfgang Baumgartner. Nel 2012 venne così organizzato al Palasport vittoriese il primo Seminar di Aikido "Città' di Vittorio Veneto" al quale segui l’anno dopo un grande Stage "European Gasshuku" vittoriese con la partecipazione di Maestri europei o americani di alto livello tecnico e cinture nere “ 6° e 7°dan”.