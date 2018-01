Ladri-serpenti: strisciavano per terra per non farsi beccare dagli allarmi

PADOVA - Una nuova tecnica per rubare nei bar e nelle tabaccherie, quella di strisciare sul pavimento tenendosi al di sotto sei sensori ad infrarossi, consentiva ad alcuni ladri di portare a termine furti in bar e tabaccherie senza far scattare gli allarmi.

Lo hanno scoperto i Carabinieri di Padova, che hanno arrestato oggi due persone specializzate nello scassinare macchine cambia soldi e slot-machine. I dettagli dell'operazione verranno illustrati in una conferenza stampa che si terrà in tarda mattinata nella sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Padova.