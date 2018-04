Ladra seriale 22enne, incinta e mamma di tre bimbi, resta in carcere

Il gip di Padova Mariella Fino ha stabilito il carcere per una nomade di 22 anni, nonostante la giovane sia incinta e madre di tre bimbi in tenera età. La ragazza era stata fermata sabato a Montegrotto (Padova), mentre cercava di rubare in un appartamento insieme a una complice. I carabinieri hanno riconosciuto nella donna l'autrice di un altro furto commesso ad Abano Terme a fine marzo.

Il pm Benedetto Roberti aveva chiesto la custodia cautelare in carcere, anche perché la 22enne aveva alle spalle ben 23 furti in casa commessi in Italia, Germania e Belgio. La Costituzione prevede la possibilità di posticipare la carcerazione nel caso l'accusata sia in gravidanza, per tutelare la maternità e i minori.

In questo caso, però, il giudice ha disposto che la donna fosse portata al carcere femminile di Verona, proprio per tutelare lei e i suoi figli: se fosse rimasta in libertà, secondo il giudice, sarebbe probabilmente tornata a dedicarsi ai furti, e per eviralo il gip ha deciso per il carcere.