L’Autonomia della Regione Veneto

BELLUNO - Il Ministro Federico D'Incà, nato a Belluno nel 1976, dopo il diploma all’I.t.i.s. “G. Segato” si è laureato in economia all’Università di Trento (2000) e, nella sua ultima esperienza, ha lavorato in qualità di analista di sistemi di gestione informatica. Dal 2010 diventa attivista del Movimento 5 Stelle, mentre nel 2011 si è impegnato nei 4 Sì ai referendum abrogativi. Nel 2012 è tra i promotori delle liste civiche M5S a Belluno e Feltre, candidandosi come consigliere comunale.

Nel 2013 da candidato con il Movimento 5 Stelle alle politiche è stato eletto deputato, nella circoscrizione VIII Veneto 2.

Nel 2018 è rieletto e viene nominato questore della Camera dei deputati. Fa parte della Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione, del Comitato per la Comunicazione e l'Informazione Esterna, del Comitato di Vigilanza sull'Attività di Documentazione, del Comitato per gli Affari del Personale, del Comitato per la Sicurezza.

Interessato all’ambiente e all’innovazione, è stato vice presidente della Commissione Parlamentare di inchiesta per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (2016).

È sposato con Laura e ha una figlia. E’ Ministro per i rapporti con il Parlamento nell’attuale Governo Conte bis.

