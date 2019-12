L’ uomo che stermina le zanzare con i suoi gas intestinali

Un’eroe nel suo quartiere, Joe Rwamirama un 48enne che vive in Uganda, è in grado di uccidere le zanzare con i peti. Una dote particolare che l’ha reso famoso a Kampala, capitale del paese dove vive.

Rwamirama è molto rispettoso nei confronti delle persone che lo circondano e, raccontano i tabloid inglesi, emette i peti killer solo in presenza di zanzare. Una capacità che in Uganda, dove la malaria portata dalle zanzare fa da padrona, è vista come un grande pregio. Il 48enne viene invitato di casa in casa a sterminare le zanzare, il suo corpo evidentemente è in grado di metabolizzare il cibo trasformandolo in un gas nocivo per gli insetti