Kitty superstar, tutti pazzi per la nipote di lady Diana

E' bastato un abito verde smeraldo (firmato Dolce&Gabbana) per catapultare Kitty Spencer sotto i riflettori del Royal Wedding. Bionda, occhi verdi, pelle di porcellana e un'invidiabile carriera da modella, è stata lei l'invitata più fotografata al matrimonio dell'anno.

27 anni, star delle passerelle e dei social (solo su Instagram vanta 300mila follower) la nipote di Lady Diana ha fatto breccia del cuore degli utenti, che l'hanno eletta "la più raffinata" tra gli invitati alle nozze reali. Figlia del conte Charles Spencer e dell'ex modella Victoria Aitken, l'anno scorso Kitty è stata inserita dalla rivista 'Tatler', tra le 'English Roses 2017', le ragazze più belle e di talento del Regno Unito. E non a caso, Dolce e Gabbana sembrano tenerla d'occhio già da tempo.

Kitty ha sfilato per il brand meneghino diverse volte ed è stata fotografata spesso con indosso le creazioni dei due stilisti. Bella e intelligente. Prima di diventare modella, Lady Kitty ha studiato psicologia, politica e letteratura inglese all'Università di Cape Town, in Sudafrica e ha ottenuto un master in luxury brand management. Nel tempo libero, la 27enne ama dedicarsi anche alla filantropia. Nel 2016 è stata nominata ambasciatrice di Centrepoint, una charity per i senzatetto, nella quale è coinvolto anche il principe William ed impegnata anche con Give Us Time, un'associazione per gli ex militari britannici.

"E' la copia di Lady Diana" si sbilancia l'edizione britannica di 'Marie Claire'. Quanto a classe, non c'è dubbio, la ragazza ne ha da vendere. Quando non è impegnata sul fronte sociale, Kitty ama ritagliarsi del tempo per viaggiare e dedicarsi agli amici, come testimoniano i numerosi scatti pubblicati sui profili social. Nel suo curriculum da lady non manca però qualche polemica. Qualche anno fece discutere una dichiarazione sui senzatetto. Parlando al 'Times' Kitty diceva di invidiarli perché "sanno cosa vogliono dalla vita e qual è il loro talento".