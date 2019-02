Kim-Trump, niente accordo

Nessun accordo ad Hanoi. Il vertice fra Kim Jong-Un e Donald Trump si è concluso senza intesa, ha reso noto la portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders in una dichiarazione rilanciata dalla 'Bbc', in cui si precisa tuttavia che i due leader "hanno avuto incontri molto positivi e costruttivi".

"In questa occasione non è stato raggiunto un accordo", si legge nella dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca pur parlando di "incontri molto positivi e costruttivi" in questi due giorni. "I due leader hanno discusso diverse possibilità per far progredire i temi legati alla denuclearizzazione e di carattere economico" si ricorda, sottolineando che "le delegazioni dei due Paesi puntano a nuovi incontri in futuro".



FUORIPROGRAMMA - Che ci fosse un fuoriprogramma nell'aria si era capito dal fatto che il presidente americano aveva fatto ritorno al JW Marriott Hotel alle due del pomeriggio (le otto di mattina in Italia). Secondo il piano originale, Trump avrebbe dovuto partecipare a quell'ora con il leader nordcoreano a una cerimonia per la firma di un accordo a cui solo in seguito avrebbe fatto seguito la conferenza stampa. Sanders non ha spiegato le ragioni del cambiamento.



Prima dell'inizio dei colloqui formali del vertice - un faccia a faccia esteso in seguito ai consiglieri - Trump ha detto di "non avere fretta, la velocità non è cosi importante per me", l'importante è arrivare a "un accordo solido" sul programma nucleare della Corea del Nord. E Kim ha detto di auspicare il raggiungimento di "risultati importanti, che siano positivi", anche perché "se non fossi pronto" per la denuclearizzazione, "non sarei qui" ha aggiunto Kim rispondendo, per la prima volta, alla domanda di un giornalista accreditato alla Casa Bianca al Sofitel Legend Metropol di Hanoi. "E' di questo che stiamo discutendo ora".



ANTICIPAZIONE - "Questa potrebbe essere la risposta migliore che avete mai ascoltato" ha detto Trump, mettendo le mani avanti e anticipando la possibile conclusione del vertice senza accordo, come confermato dal cambio di programma. Kim ha poi detto di auspicare "una conclusione importante" dei lavori e ribadito la sua intenzione di "fare al meglio per portare risultati positivi". Per il presidente Usa, la possibilità di un accordo "non significa che lo faremo in un giorno, in un solo incontro" e ha precisato di "non avere fretta".



"Qualunque cosa accada, arriveremo a un accordo che sarà davvero positivo per il presidente Kim e per il suo Paese... è a questo che puntiamo tutti" ha affermato, parlando di "discussioni molto molto produttive". Trump ha poi assicurato che la Corea del Nord può diventare una "potenza economica" dopo un accordo con gli Stati Uniti sul suo programma nucleare.



UFFICI COLLOCAMENTO - I due si sono poi detti aperti all'ipotesi di aprire uffici di collegamento nei reciproci Paesi. "E' uno sviluppo auspicabile" ha dichiarato il leader nordcoreano, in apertura dei colloqui formali ad Hanoi. Per Trump, si tratterebbe di "una cosa positiva".