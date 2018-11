Kim testa arma hi-tech

Il leader nordcoreano Kim Jong un ha presenziato oggi al test, condotto con successo all'Accademia delle scienze della difesa, di una nuova arma tattica hi-tech.



Ne ha dato notizia l'emittente di Pyongyang Kcbs, secondo cui quest'arma - di cui non sono stati forniti dettagli - "che da tempo veniva sviluppata sotto la leadership dinamica del nostro partito serve a salvaguardare completamente il nostro territorio e a migliorare in modo significativo il potere di combattimento dell'Esercito del popolo". Secondo l'agenzia Kcna, Kim ha espresso "soddisfazione" per il risultato, che rappresenta "una svolta decisiva nel rafforzamento della potenza combattente delle nostre Forze armate".