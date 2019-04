Kim rieletto 'leader supremo'

Nuovi incarichi di vertice in Corea del Nord. Nel corso della riunione di ieri, l'Assemblea suprema del popolo ha sostituito il suo Capo di stato de facto, ruolo in gran parte simbolico che rappresenta il Paese all'estero, da un uomo sanzionato dagli Stati Uniti per presunte violazioni dei diritti umani, secondo quanto riportato dalla stampa ufficiale. A prendere il posto di Kim Yong Nam, presidente del Presidium con funzioni essenzialmente onorarie da quasi 20 anni, è stato infatti Choe Ryong Hae, riferisce la KCNA. Nella stessa riunione, è stato deciso che Kim Jong-un resta 'leader supremo' come la rielezione alla presidenza della commissione sugli Affari statali, il più alto organo decisionale della Corea del Nord.



All'età di 91 anni, Kim Yong Nam è una delle personalità più longeve della Corea del Nord. Considerato da tempo il volto diplomatico del Paese, ha partecipato a diversi eventi internazionali nel 2018, tra cui vertici storici con i leader statunitensi, cinesi e sudcoreani, nonché i Giochi olimpici invernali in Corea del Sud. Il pensionamento era previsto a causa della sua età avanzata. Il suo sostituto, considerato l'uomo numero due dietro il leader nordcoreano Kim Jong Un, è nato nel 1950, sintomo che ci sono cambiamenti generazionali nella parte superiore dello stato nordcoreano. La KCNA ha definito la sua selezione un "grande evento politico di importanza storica cruciale".



Choe è uno dei tre leader nordcoreani sanciti da Washington alla fine del 2018 per il loro ruolo a capo dei "dipartimenti che attuano a nome del regime la censura di stato, violazioni dei diritti umani e altri abusi per reprimere e controllare la popolazione ".



Nel frattempo Kim Yong Chol, confidente di Kim Jong Un, e altri funzionari coinvolti nel vertice nord-americano di Hanoi di febbraio sono stati eletti membri della Commissione per gli affari dello stato. Anche il ministro degli Esteri Riongong e il vice ministro degli Esteri Choe Son Hui sono stati promessi a questa Commissione, primo organo dello stato nordcoreano.



Infine, il primo ministro Pak Pong Ju è stato sostituito da Kim Jae Ryong, alto dirigente del Partito dei lavoratori al governo, aggiunge KCNA. Pak è una delle forze trainanti dietro le "riforme radicali" economiche che hanno permesso al Nord di sopravvivere alle sanzioni imposte dall'Onu per i programmi nucleari e balistici.