Kerala Tourism incontra operatori al Workshop 2019.

Roma, 1 feb. (Labitalia) - Kerala Tourism, l’Ente del turismo che ha sviluppato nuove opportunità alla scoperta di questo territorio dell'India, ha incontrato ieri sera, a Roma, tour operator e agenti di viaggio italiani in occasione del Workshop 2019 organizzato presso il Parco dei Principi Grand Hotel & Spa. Un’occasione per scoprire le novità della destinazione e approfondire la conoscenza dei prodotti turistici grazie alla presenza dei rappresentanti dell’industria turistica del Kerala. All'incontro è intervenuta l'ambasciatrice dell’India in Italia, Reenat Sandhu, la quale ha sottolineato l'importanza del settore turismo per il Pil e per l'occupazione del paese e le potenzialità di questo Stato indiano, decretato dal magazine National Geographic Traveler tra i primi dieci paradisi al mondo.

Una meta per tutte le stagioni che offre esperienze molteplici, dalle bellezze naturali fino alla ricca tradizione culinaria e all’antico patrimonio culturale. Soprattutto, una storia di quasi 3000 anni di Ayurveda, l’antica scienza del benessere e della medicina olistica, praticata ancora oggi seguendo gli antichi rituali. Il Kerala è attualmente l'unico Stato indiano con quattro aeroporti internazionali (l'ultimo, inaugurato a dicembre, quello di Kannur, porta di accesso per l'India meridionale). Con l’introduzione della 'Responsible Tourism Mission' nel 2017, la New Tourism Policy pone in primo piano le iniziative di turismo sostenibile e sarà affiancata da una politica agricola ecosostenibile per lo sviluppo del turismo agricolo, concentrandosi su piantagioni e fattorie. Particolare rilievo è stato riservato agli artigiani e alla creazione di musei dedicati ai mestieri tradizionali legati al territorio.

“Il 2017 è stato un anno importante per il turismo del Kerala, con un totale di 1.091.870 di arrivi internazionali che hanno rappresentato un aumento del 5,15% rispetto all'anno precedente. In particolare, 23.137 turisti italiani hanno visitato la destinazione con un aumento del 5,54%, in linea con i risultati internazionali. Questo costante trend di crescita è proseguito nel 2018, grazie al prezioso supporto di compagnie aeree, operatori locali e strutture ricettive, che hanno sempre collaborato con Kerala Tourism nello sviluppo di attività congiunte dedicate alla formazione di agenti di viaggio, supporto commerciale e promozione al consumatore”, ha spiegato Rani George, Secretary di Kerala Tourism.