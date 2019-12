Kenya, crolla edificio di sei piani a Nairobi

E' crollato oggi nella periferia orientale di Nairobi un edificio di sei piani e si teme che diverse persone siano rimaste intrappolate sotto le macerie. "Non abbiamo ancora un numero esatto" delle persone coinvolte, ha dichiarato alla Dpa, Petr Abwao, responsabile della comunicazione della Croce Rossa del Kenya, precisando che le squadre di soccorso sono impegnate alla ricerca di sopravvissuti.



I residenti della zona stanno aiutando i soccorritori a cercare i sopravvissuti tra le macerie dell'edificio crollato questa mattina presto. Uno di loro, Robert Mubuvi, parla di 10 persone in gravi condizioni che sono state trasportate in ospedale.