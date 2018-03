Katy Mastorci, da ricercatrice oncologica a responsabile di Donna Impresa Treviso

Nella foto da sx Busatto, Mastorci, Ciri, Feltrin, Pamio e Crema

TREVISO - Katy Mastorci, 35 anni, di Vittorio Veneto, è la nuova responsabile provinciale di Donne Impresa Treviso, il movimento per l’imprenditoria femminile di Coldiretti Treviso. Laureata in Biotecnologie Mediche all’Università degli Studi di Padova, con Dottorato di Ricerca in Scienze e Tecnologie Cliniche, è stata eletta all’unanimità alla guida del movimento durante l’assemblea a cui ha preso parte anche la pluridecorata campionessa mondiale di pattinaggio Silvia Marangoni oltre alla delegata regione di Donne Impresa Veneto, Franca Castellani, Walter Feltrin e Antonio Ciri rispettivamente presidente e direttore di Coldiretti Treviso.



Tutti hanno ringraziato di cuore la responsabile uscente Teresa Pamio per lo splendido lavoro condotto in questi anni con l’auspicio che continuerà, anche dalla sua zona di Castelfranco dove è il presidente, a sostenere Donne impresa Treviso.



Katy Mastorci ha lavorato per dieci anni nell’ambito della ricerca oncologica presso il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, e per un periodo anche all’estero. Ora è titolare dell’azienda agricola VitiOviTec, nata nel 2016 con sede a Fregona, un'azienda sia viticola che zootecnica. La neo responsabile di Donne Impresa Treviso infatti, alleva pecore di razza Alpagota per la produzione dell’Agnello dell’Alpago.



Nel nuovo consiglio direttivo anche due vice responsabili, Patricia Crema e Silvia Busatto e le consigliere Carla Campeol, Nicoletta Rizzante, Aurora Barro, Nadia Manzato, Nadia Rossetto, Lorenzo Vidotto, Luisa de Giorgi, Elsa Bernardi, Stefania Bigolin, Ida Lorenzon, Vanessa Follador, Denise Adami, Antonella Bordin, Renza Torresan.