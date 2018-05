Karate / Treviso sugli scudi al Trofeo Lis

PONTE DI PIAVE - Circa cinquanta società di sei regioni italiane si sono date appuntamento a Ponte di Piave sabato e domenica scorsi.



Al Palazzetto dello sport di Ponte di Piave è andato infatti in scena il Trofeo Lis Karate, organizzato dalle società Academy Ponte di Piave e Karate Sporting Team di Mestre, vissuto con la partecipazione straordinaria di atleti provenienti da sei regioni in rappresentanza di 49 società e con la presenza della campionessa del mondo Sara Cardin in veste di madrina, giunta direttamente dal Centro Olimpico di Ostia Lido dove è in ritiro con la nazionale in vista degli europei di Novi Sad ( Serbia), che non ha lesinato consigli ai giovani e giovanissimi partecipanti.



Al sabato la novità di quest’anno consisteva nel Trofeo Lis Karate dei CTP a squadre (centri tecnici provinciali) che ha destato notevole interesse tra i tecnici. A salire sul primo gradino del podio negli esordienti è stata la squadra di Venezia, nei giovanissimi maschile il Mantova, dove Treviso si è piazzata al terzo posto, e nei giovanissimi femminili il Venezia. Domenica a partire dalle ore 9 una carrellata di atleti nei quattro tatami del palazzetto, sino a pomeriggio inoltrato con i rappresentanti di Treviso che si sono aggiudicati otto medaglie d’oro , 14 d’argento e 17 di bronzo e visto l’alto tasso tecnico dei partecipanti un ottimo risultato.



I risultati.

Nel kumite ( combattimento) oro a Davide Trevisan ( Academy Ponte di Piave ) es. 40 kg., Gianmarco Rosa ( Jitakyoei Gorgo ) J 21 55 kg. ,Claudio Sanislav ( Treviso Karate) J 21 61 kg.,Sara Biondo ( Academy Ponte di Piave ) senior 61 kg., Riccardo Buso ( Karate Motta di Livenza) cadetti 63 kg.,Angelo Huang Jia Chen ( Academy Ponte di Piave) es. 45 kg., Tommaso Trevisiol ( Karate Club Valdobbiadene ) cadetti 78 kg, Nel Kata ( forma) oro a Elisa Berlese ( Panda Karate Padernello ). Medaglie d’argento a Michele Girardi ( Academy Ponte ) cadetti 63kg., Emilia Uliana ( Jitakyoei Gorgo ) cadetti 47 kg, ,Andrea Buran ( Jitakyoei Gorgo) cadetti 70kg, Vittoria Cavezzan ( Jitakyoei Gorgo) es. 53 kg. Anja Peulic ( Academy Ponte) es. 60 kg.,Mattia Bianconi ( Treviso Karate) es. 50 kg, Giulia Gregori ( Kanazawa Cimadolmo) J66, Lorenzo Costa ( Jitakyoei Gorgo) J61, Claudio Breda ( Treviso Karate) S 84, Tommaso Santucci ( Treviso Karate ) cad. 47, Helga Brignolo ( Panda Karate Padernello) es. 47, Nicolo Pasetto ( Treviso Karate) es. 45 , Weigiang Liang ( Valdobbiadene ) U60, Mattia Trevisiol ( Valdobbiadene ) U75.



A presenziare e premiare gli atleti il campione del mondo Davide Benetello , presidente della commissione atleti WKF, membro del comitato Olimpico internazionale dei Diritti e delle responsabilità degli atleti e consigliere nazionale della Fijlkam, il presidente regionale Veneto Fijlkam Giosuè Erissini, il sindaco di Ponte Paola Roma e l’assessore allo sport Stefania Moro.