Karate Castelfranco, inizio di stagione in Lombardia

CASTELFRANCO - Ha avuto inizio il Grand Prix Karate: un nuovo circuito di gare che permette agli atleti di confrontarsi partecipando ad eventi promozionali in tutto il nord Italia.



La prima tappa di questa stagione si è svolta in Lombardia, a Gerenzano (VA), le prossime due sono previste in Veneto e Toscana e coinvolgeranno i migliori atleti delle società sportive del territorio.



Ottima l'apertura di stagione per la squadra castellana che con 4 ori segna il passo anche in Lombardia: categoria esordienti 45kg Mason Tommaso conduce una ottima gara segnando molti punti di gamba, Alex Bortolotto negli juniores 68 kg vince 3 incontri difficili e porta a casa l’oro, Andretta Giacomo nei senior 67 kg da spettacolo battendo forti e blasonati atleti Lombardi, Gatto Alessando nei senior +94 kg conquista l’oro con sicurezza.



Molto bene in generale la squadra con l'Argento per Simionato Matteo juniores 61 kg, Belvini Alice juniores 48 kg e Lucietti Giacomo senior 84 kg. Bronzo invece per gli atleti Edoardo Graziotto esordienti kata, Barichello Veronica e Trentin Giovanni senior kata, Alessandro Conte e Alessandro Casarin esordienti 40 kg, Favero Samuel esordienti 45 kg e Ferro Anthea juniores 61 kg.



Il Germinal Karate Castelfranco Veneto ancora una volta si fa riconoscere, nonostante fosse impegnato su più fronti; mentre la squadra agonisti affrontava gli atleti di tutto il nord italia, i giovani Juri Mason, Pietro Binotto e Alessandro Gentilini (del KRT Azzano) si trovavano infatti a Roma, convocati per un seminario Nazionale con i tecnici della Nazionale Giovanile, evento di particolare interesse per Binotto recentemente laureato Campione Italiano Cadetti.



Un inizio di stagione molto promettente, ora non resta che affinare gli ultimi dettagli della preparazione e costruire il percorso della squadra in crescita.