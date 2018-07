Justin Bieber si sposa: "Chi trova una moglie ottiene il favore del Signore"

Justin Bieber sposerà Hailey Baldwin. La pop star canadese, ex bambino prodigio ormai cresciuto, ha usato i social media per annunciare il suo fidanzamento con la modella statunitense. Il 24enne ha infatti pubblicato un'immagine che lo ritrae con la Baldwin sul suo profilo Instagram con un'ampia didascalia in cui ha ufficializzato che si sposeranno presto in cui si legge, tra l'altro: "Bello avere il nostro futuro assicurato!".

"Il tempismo di Dio (sic) è davvero letteralmente perfetto, ci siamo fidanzati il ​​settimo giorno del settimo mese, il numero sette è il numero della perfezione spirituale", ha scritto Bieber che ha iniziato a uscire con la 21enne dopo essersi lasciato con l'attrice Selena Gomez. Poi si è rivolto direttamente alla fidanzata: "Ascolta questa cosa chiara e semplice, Hailey. Sono veramente innamorato di tutto ciò che riguarda te! Così impegnato a passare la mia vita a conoscere ogni singola parte di te che ti amo con pazienza e gentilezza", ha aggiunto.

Secondo il sito web Tmz, specializzato in gossip sulle celebrità, la coppia avrebbe annunciato il fidanzamento dopo che Bieber aveva rivolto lo scorso 7 luglio ad Hailey la proposta 'ufficiale', durante un viaggio alle Bahamas. La risposta social di Hailey non si è fatta attendere: in un tweet la modella ha scritto: "Nessuna parola potrebbe mai esprimere la mia gratitudine". "Non sono sicura di quello che ho fatto nella vita per meritarmi tanta felicità, ma sono così profondamente grata a Dio per avermi dato una persona così incredibile con cui condividere la mia vita!" ha aggiunto la 21enne, figlia dell'attore Stephen Baldwin (fratello del più noto Alec).

Il riferimento religioso della Baldwin riecheggia il tema del post su Instagram di Bieber, che esplicita più volte la sua fede cristiana, includendo anche una citazione dal Libro dei Proverbi: "Chi trova una moglie trova una cosa buona e ottiene il favore del Signore!".