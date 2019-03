Judo Treviso protagonista ai regionali di Jesolo

TREVISO - Prestazione di altissimo livello dei judoka trevigiani che in 13 hanno partecipato Domenica 24 Marzo a Jesolo ai Campionati Regionali di Judo.



Ben 12 infatti sono state le medaglie che i ragazzi e le ragazze, seguiti dal Maestro Alessandro Esposito, si sono messi al collo e che hanno spinto la società al secondo posto assoluto nella classifica asquadre ad una manciata d punti dal judo Vittorio Veneto, primo con lo stesso numero di medaglie, ma ben 8 atleti in più.



Terza la società di Murano.



Tre i bronzi conquistati dagli under 13, tre ori e due argenti il bottino degli under 15, mentre un oro, due argenti e un bronzo sono andati al collo degli under 18.



Considerato che tutti i 13 atleti sono all'esordio nelle rispettive classi d 'età e che nel caso degli under 18 sono addirittura due gli anni di differenza con i più grandi il risultato assume i connotati di vera e propria impresa.



Un Judo Treviso in piena forma quindi atteso nei prossimi mesi ad una serie di impegni sportivi e non, tutti intesi a celebrare il 60° anno dalla fondazione la cui ricorrenza cadrà esattamente il 1 Aprile 2019.