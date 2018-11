Judo Katà, a Vittorio Veneto è andata in scena la finale nazionale

VITTORIO VENETO - Organizzata dal Judo VIttorio Veneto, lo scorso weekend è andata i scena la finale nazionale del Campionato Nazionale di Judo Kata’.



Tanti i Judoka provenienti da ogni parte d’Italia e tutti ben preparati negli aspetti tecnici di uno sport dove l’”arte della flessibilità” punta al miglior risultato col minimo sforzo. Nell’aprire la manifestazione, il presidente del Judo Vittorio Veneto Maestro Gianpietro Vascellari ha voluto sottolineare le particolarità di questa finale nazionale di Judo Katà.



La manifestazione non verrà infatti ricordata per i soli e brillanti risultati sportivi ottenuti in tale occasione, ma resterà per sempre abbinata al ricordo della “Grande Guerra” che cent’anni fa si concluse proprio a Vittorio Veneto. Il titolo scelto dal Judo Vittorio Veneto sui manifesti, per contrapporre l’orrore della guerra alla gioia dello sport è stato infatti “La guerra divide, lo sport unisce”.



A fine gara il maggior numero di medaglie è andato agli atleti dell’Emilia Romagna, seguiti dal Veneto, Piemonte e via da tutte le rimanenti regioni italiane, ben rappresentate in una competizione dove gli applausi non sono di certo mancati. Questi i risultati nei seguenti Katà (o “forme fondamentali”) di Judo:



nel Kodokan Goshin Jutsu:

1°) Sato Marika-Polo Fabio 2°)Dalla Valentina Gianluca-Capparella Michele 3°)Cazzola Elena-Tanda Elisa



nel Nage No Katà:

1°) Collini Mauro-Rondinini Tommaso 2°) Rizzo Edoardo-Rizzo Luigi 3°) Cesana Stefano-Campanella Tommaso



nel Ju No Katà :

1°) Bugo Laura-Checchi Carlotta 2°) Calugi Marco-Calugi Martina. 3°)Mandracci Alice-Enriore Giovanni



nel Katame No Katà :

1°) Fregnan Andrea-Cordoni Pietro 2°) Cester Massimo-Mauri Davide 3°)Dorigo Paolo-Dorigo Matteo



nel Kime No Katà :

1°)Tommasi Enrico-Gainelli Giulio 2°)Ferretti Yuri-Gianni Contini Andrea 3°)Mavilia Antonio-Gandolfo Giovanni



Anche il Judo Vittorio Veneto è riuscito a conquistare il podio nazionale, con un brillante secondo posto vinto dagli atleti Alena Pagnoscin ed Alessio Lucenti nel “Randori No Kata’”