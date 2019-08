Judo / Doppio argento europeo per Enrica Cattai

VITTORIO VENETO - Sabato 27 luglio è stata l’ultima giornata di gare individuali del Campionato Europeo Master 2019 a Las Palmas.



Nella squadra italiana ha gareggiato Enrica Cattai, atleta e maestra del Kodokan judo Vittorio Veneto, che ha combattuto nella categoria fino a 57 kg, F6.



Il primo incontro ha visto come avversaria una connazionale sarda: un ippon fulmineo ha portato la prima vittoria; il secondo incontro contro un’atleta svizzera si è concluso con la vittoria per un wazari in piedi e un’immobilizzazione a terra.



L’ultimo incontro con un’atleta tedesca è andato ai tempi supplementari, ma nonostante Enrica fosse in vantaggio per due penalità, un piccolo errore al golden scoore ha portato in vantaggio l’avversaria e quindi l’atleta vittoriese si è classificata seconda ed è salita sul podio per l’argento.



Domenica 28 luglio si è svolta la gara a squadre e nuovamente Enrica Cattai ha conquistato una medaglia d’argento, partecipando nella squadra italiana della fascia di età dai 50 ai 64 anni. Le squadre erano quattro e la squadra italiana si è confrontata con l’Inghilterra. Enrica ha combattuto nella categoria superiore, fino a 63 kg ed ha avuto la meglio sull’atleta inglese, portando così la squadra italiana in finale con la Germania, che aveva battuto la Francia.



Purtroppo la gara si è conclusa per tre vittorie della Germania e una dell’Italia, che si è classificata seconda. Un’esperienza favolosa nella cornice di una struttura moderna e capiente, La Gran canaria Arena, in una competizione organizzata in modo impeccabile.