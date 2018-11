Jesolo, un'altra giornata di pulizie per rimettere a nuovo la spiaggia

Anche ieri, per la seconda giornata "via la plastica - Giornate ecologiche", molti volontari si sono presentati per pulire la spiaggia di Jesolo, questa volta, dalla parte della foce del Sile partendo da Piazza Aurora. Nonostante la bora che spirava forte, molte persone adulti e bambini, si sono presentati e anche questa parte di spiaggia è stata liberata dalla plastica portata dalla piena.

Le due giornate di pulizia della spiaggia di Jesolo sono nate grazie a un’idea di Matteo Giusto e Simone Andreetta. Jesolo, con centinaia di volontari che hanno messo a disposizione dell’ambiente qualche ora, ha tutto l’arenile sgombero dalla plastica. Rimangono i tronchi, gli alberi e la legna da rimuovere, ma sarà pronta per la nuova stagione estiva.