Jesolo, in gelateria gli fanno pagare anche l'acqua per il cane

JESOLO - 30 centesimi, questo il prezzo della ciotola d'acqua fatta pagare per dissetare il cane di un cliente in una gelateria di Jesolo. La vicenda è accaduta il 21 luglio poco prima delle 21, quando recandosi a pagare la consumazione si è visto addebitare 30 centesimi nello scontrino sotto la voce "acqua del cane".

La notizia curiosa di per sé, ma allo stesso tempo ha scatenato l'ira degli animalisti e dei proprietari di animali: "E' assurdo che si paghi per un po’ di acqua del cane e che per giunta la voce sia contenuta nel registratore di cassa e quindi usata più volte - dichiara Lorenzo Croce, presidente di Aidaa -. Jesolo non è nuova a queste stranezze, ma questa davvero è assurda. Ci sono migliaia di negozi e bar che lasciano le ciotole colme d'acqua proprio per dissetare i cani e chi, come questo signore, lucra anche sulla sete di fido".