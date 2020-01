Jennifer Lopez vuole venire a vivere in una piccola città italiana: "Invitiamola a Vittorio Veneto"

VITTORIO VENETO - Jennifer Lopez vuole venire a vivere in una piccola città in Italia? “Invitiamola a Vittorio Veneto”. L’idea l’ha lanciata il commerciante ed ex candidato sindaco Michele Toffoli, dopo aver appreso che la star internazionale vorrebbe trasferirsi in Italia, per vivere una vita più tranquilla.

JLo ha infatti confessato, in un’intervista concessa a Vanity Fair, che le piacerebbe trasferirsi in un luogo diverso dagli Stati Uniti, magari in una piccola città italiana, o a Bali.

“Perché non invitarla da noi? Colline patrimonio dell’Unesco, qualità della vita alta – ha scritto su Facebook Toffoli -. Sveglia amministratori locali, per una volta pensate in grande! Sapete che volano mediatico sarebbe il solo invito?” Altre proposte, alla Lopez, comunque non sono mancate, anzi. A dire il vero, dopo la pubblicazione dell’intervista, in tantissimi l’hanno invitata nelle loro città.

Lo ha fatto anche il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, scrivendole una lettera aperta: la concorrenza, insomma, non mancherebbe, nel caso in cui anche la Città della Vittoria volesse “candidarsi” ad ospitare la star.