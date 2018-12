Jam session allo Spazio Mavv.

Il grande ritorno di JAM BANG in occasione di Lollo Cumpleaños sarà come sempre un’esplosione di creatività musicale!



Dopo più di un anno di eventi nei vari locali della zona di Vittorio Veneto (TV), tra i quali Castrum di Serravalle, Bianconiglio, Fela, Spazio Mavv, Eclettico Wilson, Art Cafè "Le Maschere", giovani musicisti e creativi si uniscono per creare una situazione unica, un’occasione per esprimersi, divertirsi e condividere una serata speciale a base di buona musica e libertà di espressione!



Offriamo ai musicisti tutta l'attrezzatura necessaria per creare una performance:



- Batteria

- Amplificatori per Chitarra e Basso

- Tastiera

- Microfoni

- Impianto Audio



Chiunque abbia altri strumenti da aggiungere è totalmente libero di portarli, chi vuole suonare e divertirsi con noi è sempre il benvenuto!