"Italia miccia di una nuova crisi?", NYT lancia l'allarme

Una nuova crisi finanziaria potrebbe avere origine dall'Italia. E' quanto si legge sul 'New York Times' secondo il quale gli ingredienti ci sono tutti: una grande quantità di debito discutibile; banche deboli; un governo irregolare e un'economia considerevole in grado di infliggere danni collaterali fuori dai confini italiani. E secondo il prestigioso quotidiano americano "non bisogna essere italiani per preoccuparsi delle ripercussioni".

"La storia suggerisce che il mondo va incontro a un'altra crisi finanziaria", esordisce il NYT per il quale "i piani di spesa populisti del governo di Roma, considerati spericolati da gran parte dei circoli finanziari, hanno causato picchi dei tassi di interesse sul debito italiano, minacciando di creare una cosiddetta spirale negativa che si propagherà su una economia in difficoltà".