"Iscrivete i vostri figli qui": scatta la raccolta firme per salvare la classe

MOGLIANO - Raccolta firme per costituire una classe prima alla scuola Verdi e scongiurare così il rischio chiusura.



Accade a Mogliano, dove un gruppo di mamme promuove una petizione.



Dopo l’incontro della scorsa settimana tra comune, dirigenza scolastica e genitori per riflettere sul futuro del plesso Anna Frank, questo giovedì si torna a parlare della scuola verdi di via Favretti.



Il plesso di via Favretti avrebbe, sulla carta, i numeri. Ma tante solo le iscrizioni alla vicina scuola Anna Frank, tanto che il plesso Verdi accusa una mancanza di numeri.



Da qui la petizione su change.org che punta ad arrivare a 500 sottoscrittori:



“Per il prossimo anno scolastico, alla scuola primaria G. Verdi di Mogliano Veneto si sono iscritti solo 12 bambini richiedendo il tempo normale di 30 ore. Troppo pochi per formare una classe e troppo pochi anche per provare a trovare una soluzione, secondo la dirigente scolastica e l'ufficio scolastico provinciale.



Di questi 12 ben 6 hanno fratelli già frequentanti questa scuola ma pare sia irrilevante, é più facile dire ai genitori di correre come trottole tra un plesso e l'altro per portare prima un figlio e poi l'altro e per di più agli stessi orari”.