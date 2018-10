Incidente mortale questa mattina prima delle 8 sul lungo mare a Trieste, nel quartiere di Barcola. Un uomo sulla sessantina è stato investito e ucciso da un’auto di fronte alla pineta.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente e il motivo per cui il conducente della vettura non si sia accorto del pedone. Per la vittima non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

Inevitabili i disagi al traffico nell'ora di punta.