Investito da bus e scaraventato per 10 metri, muore giovane ciclista

Un ciclista di 35 anni, originario dell'India, residente a Verona ma domiciliato ad Azzano Decimo, è stato investito e ucciso, questa mattina, poco dopo le 7, da un pullman di una ditta privata. L'incidente è avvenuto lungo la strada regionale 251, nel tratto tra Azzano Decimo e Villotta di Chions.

Secondo una ricostruzione dei carabinieri della locale stazione, il ciclista è stato tamponato e scaraventato per una decina di metri, finendo contro un manufatto in cemento e battendo violentemente il capo. L'uomo è morto all'istante. Sul posto il personale sanitario che ha potuto solo constatare il decesso. I militari dell'Arma stanno sentendo alcuni testimoni oculari per accertare la dinamica dell'accaduto.