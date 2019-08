Investita sulle strisce pedonali in centro

VITTORIO VENETO – Incidente stamane, lunedì, intorno alle 8.20 in centro città, a due passi dall’ufficio postale: un’auto ha investito un pedone che stava attraversando la strada sulle strisce. L’urto fortunatamente è stato leggero. E il pedone, una vittoriese di 52 anni, se l’è cavata con lievi contusioni.

Come riferito dalla polizia locale di Vittorio Veneto intervenuta sul luogo dell’incidente, accaduto giusto sul retro del comando, un’auto con al volante una vittoriese di 47anni in uscita dal senso unico che costeggia la facciata del palazzo delle poste, in piazza Medaglie d’Oro, nello svoltare a sinistra in via Vittorio Emanuele II ha urtato il pedone intento ad attraversare la strada.

L’urto è stato lieve, ma la 52enne caduta a terra è stata comunque soccorsa e portata in ospedale per gli accertamenti del caso. Pare che sia stata una distrazione dell’automobilista a causare l’incidente.

Inevitabile in quei momenti qualche ricaduta sulla viabilità, vista la zona centrale e il concomitante mercato settimanale a poca distanza.