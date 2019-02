Investimento mortale sulla linea ferroviaria, caos e disagi

Circolazione ferroviaria sospesa fra Ferrara e San Pietro in Casale (Bologna) sulla linea Bologna-Padova per un investimento mortale avvenuto poco dopo le 8 in località Poggio Renatico, nel Ferrarese. Lo fa sapere il gruppo Fs. Per cause ancora da chiarire una persona è morta in seguito all'investimento di una Freccia che viaggiava da Roma a Venezia.

I treni a lunga percorrenza (compresa l'Alta Velocità) al momento vengono deviati su Verona, mentre tra San Pietro in Casale e Ferrara è in attivazione un servizio sostitutivo con bus. I tempi di percorrenza subiranno allungamenti ancora da quantificare. Sul posto l'autorità giudiziaria per i rilievi.