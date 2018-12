Investe l’anziana in bicicletta, ma si spaccia per il “buon samaritano”

Agli agenti accorsi sul luogo dell’incidente deve essere parso un giovane dall’elevato senso civico: è stato lui a prestare le prime cure all’anziana investita e scaraventata nel fossato e ad allertare i soccorsi. Gli hanno pure dato in custodia la bicicletta completamente “inarcata” della signora. Il mattino seguente però è emersa una verità molto meno “poetica”: il buon samaritano era in realtà l’investitore, che tuttavia sul momento non si è qualificato come tale, salvo ravvedersi durante la notte e decidere di assumersi tutte le sue responsabilità.

E’ indagato per lesioni stradali colpose gravi: la vittima è viva per miracolo ma ha riportato traumi pesanti, ne avrà per dei mesi e non tornerà più come prima. Sono emersi particolari inquietanti dal verbale del sinistro successo il 17 ottobre, alle 18,45, a Dolo, in via Badoera: verbale acquisito nei giorni scorsi da Studio 3A, che assiste la danneggiata e i suoi familiari.

Quando, alle 19.05, gli agenti della Polizia locale dell’Unione dei Comuni “Città Riviera del Brenta” in servizio di pattuglia, inviati dalla centrale operativa, accorrono in loco, trovano una 83enne del posto riversa nel fosso (per fortuna senz’acqua) che costeggia la strada con accanto la sua bici, e ferita gravemente: è a mala pena cosciente, respira affannosamente.

I vigili non hanno modo di sentirla, anche perché poco dopo viene trasportata a sirene spiegate in ambulanza all’ospedale cittadino. Non si capisce bene neanche cosa sia successo: tra i presenti, si riporta nel verbale, non viene reperito nessuno in grado di testimoniare l’accaduto e sull’asfalto, asciutto, non vi è traccia di frenata. Tra gli astanti c’è anche un 34enne, il primo a soccorrere l’anziana, a cui gli agenti, non essendoci ancora i familiari della ciclista, avvisati solo in seguito, affidano anche il velocipede.

Grande dev’essere stata la loro sorpresa quando l’indomani, alle 10.42, si è presentato al comando della polizia locale lo stesso 34enne, che stavolta però si è qualificato come il conducente del veicolo che ha causato l’incidente, fornendo la sua versione dei fatti e mostrando la vettura con i danni inequivocabili al parabrezza, al fanalino anteriore, allo specchietto retrovisore e alla fiancata destri, chiari indizi del tamponamento della bicicletta su cui procedeva l’anziana, che dev’essere stata anche sbalzata sul cofano prima di rovinare nel fossato.

Il giovane ha asserito di aver sentito un forte botto e di aver visto il parabrezza rompersi, di aver pensato che gli avessero lanciato contro un sasso, di aver parcheggiato la macchina all’interno dell’azienda di famiglia, poco distante, di essere tornato sul luogo incriminato trovando l’anziana riversa nel fossato e cercando di prestarle i primi soccorsi, in preda all’agitazione.

Sta di fatto che, comportandosi in questo modo, ha evitato sia la denuncia per fuga e omissione di soccorso sia gli esami tossicologici per appurare se guidasse sotto l’effetto di alcool e draga, che non potevano più essergli effettuati a così tante ore di distanza. Ma le sue giustificazioni non gli hanno risparmiato la contestazione e la relativa sanzione per la violazione di alcune norme e articoli del codice della strada, in particolare per aver modificato lo stato dei luoghi di un sinistro e disperso tracce utili all’accertamento delle responsabilità e per non essere stato in grado di conservare il controllo del veicolo e di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.

E soprattutto, l’investitore ora si ritrova indagato per lesioni stradali colpose gravi nell’ambito del procedimento penale aperto dalla Procura di Venezia. L’ottantatreenne, che prima dell’incidente era del tutto autosufficiente, in ottima salute e che guidava persino la macchina, infatti, si è salvata per miracolo ma ha riportato conseguenze pesantissime.

Data la gravità delle sue condizioni, e in particolare il trauma cranico e la conseguente emorragia cerebrale subiti, è rimasta per due settimane nei reparti di Rianimazione degli ospedali di Treviso, Dolo e poi dell’Angelo a Mestre, è stata sottoposta a un delicato intervento per la frattura di alcune vertebre dorsali e cervicali, ed è stata ricoverata fino al 17 dicembre nel reparto di Geriatria dell’ospedale di Dolo per la faticosa e dolorosa riabilitazione e per cercare di recuperare un minimo di capacità deambulatoria.

Deve portare ancora il collare, ha subito conseguenze anche a livello cerebrale, e adesso necessità di assistenza h 24. I familiari, per fare piena luce sui fatti e ottenere giustizia, attraverso il consulente personale Nicola Mezzetti, si sono affidati a Studio 3A, società specializzata a livello nazionale nella valutazione delle responsabilità in ogni tipologia di sinistro, a tutela dei diritti dei cittadini, che ha subito preso a cuore la vicenda dell’anziana, recuperando tutta la documentazione, monitorando lo stato del procedimento penale e presentando una richiesta danni alla compagnia del veicolo investitore.