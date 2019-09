Intesa Sanpaolo al Festival Sport e Cultura di Montebelluna

Intesa Sanpaolo, main sponsor del Festival Sport e Cultura di Montebelluna, ha partecipato al programma di appuntamenti proponendo quatto incontri di dialogo e riflessione sulle prospettive del mondo dello sport del territorio e non solo.

La filiale di Piazza Dall’Armi, completamente rinnovata negli spazi e pensata per divenire luogo di aggregazione e di condivisione, dal 5 al 7 settembre ha ospitato gli incontri a cui hanno preso parte anche importanti realtà aziendali del territorio raccontando la storia del loro successo delineando le prospettive per il futuro e l’innovazione dell’impresa del settore sportivo.

Le aziende del territorio che hanno raccontato la loro storia di successo sono Aku, Garmont International, Nike 360 Holding, Labomar, Tecnica Group, Crispi Sport, Frasson e Guemar Sport. Durante gli incontri, che hanno registrato circa 120 partecipanti, si è parlato anche di digitale, multicanalità, protezione e dei servizi innovativi di Intesa Sanpaolo pensati per la casa e la famiglia.

Intesa Sanpaolo sostiene il Festival dello Sport e crede in questo progetto che ha come obiettivo di portare Montebelluna e il suo territorio del Distretto della calzatura sportiva ad essere punto di riferimento per la divulgazione e la conoscenza dell’importanza dello sport, dei suoi valori, delle sue diverse declinazioni e all’interazione con la scienza, l’arte, la cultura e la società.