Intesa cinese per la promozione turistica di Asolo

ASOLO – Viaggio proficuo per il primo cittadino di Asolo che ha sottoscritto un’intesa con il Dipartimento Turismo di Xi'an per la collaborazione turistica con Asolo e Cittadella, finalizzato a promuovere le due città attraverso i propri circuiti turistici. L’occaseione per ottenere questo risultato è stata la visita alla città di X'ian dove si è svolto il convegno di promozione turistica, culturale ed enogastronimica dedicato all'Italia e in particolare al Veneto. Un'occasione rivleatsi importante per presentare le realtà delle città murate del Veneto con la loro storia, i loro tesori d'arte e le loro eccellenze culinarie.



“Abbiamo potuto incontrare una Cina che non ci aspettavamo - spiega il sindaco di Asolo, Mauro Migliorini -, lontana dagli stereotipi a cui siamo abituati, attenta alla cultura, all’ambiente, alla sostenibilità e ad un approccio turistico lento e rispettoso. Si tratta di un bacino molto interessante e le loro aspettative sono in linea con quanto Asolo offre: sono certo che l’accordo sia il punto di partenza per uno scambio proficuo e stimolante”.