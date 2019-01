Inondazioni e frane, almeno 59 morti in Indonesia

Almeno 59 persone sono state uccise, e 25 risultano disperse, a causa delle frane e inondazioni che hanno devastato la provincia di South Sulawesi, in Indonesia, secondo quanto ha riferito l'agenzia per la gestione delle calamità del paese.



Le alluvioni hanno sommerso circa 100 villaggi nella provincia da mercoledì. "Il distretto di Gowa è quello dove si sono registrate il maggior numero di vittime, con 44 morti", ha detto Sutopo Nugroho, portavoce della National Disaster Management Agency. Circa 5.000 case e 12.000 ettari di campi di riso sono sott'acqua, mentre circa 3.500 persone sono state sfollate, ha aggiunto. Le autorità riferiscono che la situazione è in miglioramento ma i danni sono significativi con numerosi edifici privati e governativi, scuole e ponti danneggiati. L’agenzia meteorologica nazionale prevede ancora forti piogge nell’area.