Iniziate le operazioni per la seconda parte del traforo di Vittorio Veneto

VITTORIO VENETO – Dopo il colle di Santa Augusta, tocca ora a quello della Madonna della Salute. Partiti in questi giorni i sondaggi del terreno della collina di Costa sulla cui sommità si trova il santuario e dentro alla quale dovrebbe essere realizzato un nuovo traforo, quello del secondo stralcio della variante alla statale 51 d’Alemagna che da Rindola dovrebbe arrivare fino all’ospedale di via Forlanini.

Come fatto nel colle Marcantone, anche qui Anas sta indagando la natura del terreno e delle rocce che compongono il colle della Madonna della Salute. Si tratta di carotaggi, prelievi che saranno poi analizzati per capire la stratigrafia interna della collina.

«Stanno predisponendo il piano per il secondo traforo e uno dei metodi è forare dall’alto per capire come sia la terra – spiega il sindaco Antonio Miatto -. Si tratta di un piano di accertamento che ha vita propria». Nulla dunque di nuovo sul fronte del secondo stralcio del traforo di Santa Augusta. Si attende infatti l’ultimazione del primo, che era prevista ancora per l’agosto 2016.

Ora l’azione dell’amministrazione Miatto è tutta concentrata sull’innesto sud della nuova strada con via Carso, a Sant’Andrea. «L’interlocuzione è in corso e questo rimane il nodo prioritario da risolvere con l’intervento fattivo di Anas – conclude il sindaco -. Sulla conclusione del primo stralcio non ho tempistiche, per ora stiamo parlando solo di modalità».