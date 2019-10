INIZIA IL TOP12. MOGLIANO ATTENDE LA LAZIO

MOGLIANO - Inizia il Campionato Italiano di Rugby Peroni TOP12, Mogliano attende la Lazio Rugby 1927 tra le mura amiche dello Stadio "Maurizio Quaggia" in una sfida già molto importante per entrambe le formazioni. L'orario del calcio d'inizio è stato anticipato alle ore 15.00 su richiesta della squadra ospite.

Queste le parole alla vigilia della sfida da parte del capo allenatore Salvatore Costanzo: "Iniziamo il nostro percorso con 4 partite fondamentali; la prima è in casa nostra. Abbiamo grande rispetto per la Lazio, che nello scorso finale di stagione è stata sorprendente. Sarà una partita dura, dove il punto fondamentale sarà l'ordine. Se saremo disciplinati e non cadremo nella confusione riuscendo ad esprimere il lavoro fatto nelle ultime 2 settimane sono sicuro che avremo i mezzi per fare un'ottima prova."

e quelle di Enrico Endrizzi: "Le partite che abbiamo affrontato nel pre-stagione, e il turno di Coppa Italia, ci hanno fatto ricordare che c'è ancora molto lavoro da fare per arrivare ad essere competitivi. Questo i ragazzi lo sanno e hanno preparato l'impegno che ci attende con molta serietà. Sanno che servirà il miglior Mogliano per battere una squadra dinamica e pericolosa come la Lazio."

Per la gara, visto il turno di riposo del Guinness Pro14, ritorna disponibile il pilone sinistro Paolo Buonfiglio, che partirà inizialmente dalla panchina.

Questa la probabile formazione che sabato 19 ottobre 2019, alle ore 15:00, scenderà in campo presso gli impianti di Via Colelli a Mogliano Veneto (diretta streaming sulla pagina facebook della Federazione Italiana Rugby, commento di Andrea Martucci e Simone Prata):

Da Re; Pavan, Scagnolari, Cerioni, Guarducci (v.Cap.); Ormson, Crosato; Tuilagi, Corazzi (Cap.), Finotto; Baldino, Caila; Ceccato, Ferraro, Furia

a disp: Cincotto, Buonfiglio, Michelini, Delorenzi, Zago, Fabi, Pratichetti, D'Anna

L'incontro sarà diretto dal Sig. Marius Mitrea (Udine), con la collaborazione dei giudici di linea Federico Boraso (Rovigo) e Simone Boaretto (Rovigo).

Quarto uomo: Massimo Brescacin (Treviso).