Influencer Borsa, come investire seguendo Twitter

Come sui social, ci sono degli influencer in Borsa che hanno il potere di decretare il successo o il declino di un’azione, e sono da tenere d’occhio per gli investimenti anche col trading online: uno su tutti, Donald Trump.

Donald Trump influenza la Borsa USA?

Muovere il mercato mondiale con solo 140 caratteri, ora raddoppiati dopo il recente aggiornamento di Twitter. Donald Trump, tycoon e forse il più controverso tra tutti coloro che si sono seduti sulla poltrona della Casa Bianca col titolo di Presidente degli Stati Uniti, dal suo insediamento ha fatto il bello e il cattivo tempo di tutti i titoli da lui commentati via social. E’ vero, le attese degli investitori erano alle stelle, soprattutto dopo le varie promesse elettorali, ma è noto che alcuni titoli si sono alzati, mentre altri sono scesi in forte picchiata, altri ancora hanno avuto un effetto yo-yo. Ogni sito dedicato alla Borsa non sa darsi una spiegazione plausibile del fenomeno, ma se si vuole provare ad investire in azioni americane, sarebbe bene reperire sempre notizie fresche sull’argomento, come insegnano tutte le guide del trading online. Oltre alle quotazioni in tempo reale, però, anche un tweet può dare una mano grazie agli influencer, ovvero personalità varie del mondo dello sport, della politica, dello spettacolo ecc. che dicono la loro opinione sui social, e inspiegabilmente, può cambiare la sorte di un marchio o un titolo azionario.

Gli influencer e i titoli azionari

Non solo Donald Trump e i suoi meme sono i cosiddetti influencer della Borsa, bensì anche una persona di cui proprio non si pensava avesse conoscenze tecniche tali da influenzare, appunto, Wall Street. Stiamo parlando di Kylie Jenner, sorella della famosissima Kim Kardashian, la quale per essersi lamentata via Twitter dell’ultimo aggiornamento del famoso social network Snapchat, ha fatto letteralmente crollare il suo valore, facendo perdere agli investitori milioni di dollari. Tanto che il valore è tornato esattamente quello di quando fu presentato il titolo per la prima volta in Borsa. Sorprendentemente, anche Donald Trump è diventato un influencer, tanto che molti seguono il tycoon proprio per gli investimenti con il trading online.

GM e Boeing vittime di Trump

Per chi vuole prove tangibili: a inizio del 2017, General Motors, il gigante automobilistico USA, subisce l’ira Twitter di Trump perché ha scritto che il colosso doveva produrre le auto in America per non pagare la tassa sulle importazioni. Cosa sarà successo mai? Il titolo è scivolato giù in picchiata, peggio dell’acqua della vasca da bagno quando si toglie il tappo dello scarico. Un recupero in extremis grazie alla piccata risposta al cinguettio del presidente da parte del social media manager nello stesso, in cui si spiega che solo una piccola produzione è stata eseguita in Messico, ha evitato la catastrofe, e ha aggiustato il tiro un paio di mesi dopo con la creazione di nuovi posti di lavoro negli Stati Uniti. Non è andata meglio a Boeing, perché dopo l’elezione di Trump, la compagnia è salita del 23% finché il presidente non si è accorto che l’Air Force One, l’aereo presidenziale, aveva dei costi esorbitanti ( si vocifera che superasse i 4 milioni di dollari). Un tweet che è sembrato un gioco di parole, ma che ha fatto capire che l’aereo dovesse essere alleggerito, e subito il titolo è crollato a Wall Street.