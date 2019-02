Inferno in stazione, strage al Cairo

E' di almeno 25 morti e 50 feriti il bilancio dell'incendio scoppiato nella stazione ferroviaria 'Ramses' al Cairo in Egitto. L'Autorità ferroviaria ha sospeso qualsiasi collegamento da e per la capitale. Secondo fonti mediche citate dall'agenzia di stampa Xinhua, i feriti hanno ustioni di secondo e terzo grado, le loro condizioni risultano critiche. Secondo le ultime notizie dei media ufficiali, un locomotore non si sarebbe fermato alla fine del binario e l'urto avrebbe innescato un devastante incendio.

Il ministro dei Trasporti, Hisham Arafat, si è dimesso e il governo ha promesso risarcimenti ai familiari delle vittime e ai feriti. Non si tratta del primo disastro ferroviario e, in passato, la mancanza di investimenti e la manutenzione carente sono state indicate come cause degli incidenti, che spesso hanno scatenato le proteste della popolazione.

L'incidente più grave nella storia dell'Egitto risale al 2002, quando oltre 370 persone sono rimaste uccise in un incendio scoppiato su un treno stracolmo di passeggeri in viaggio sulla linea che collega Il Cairo a Luxor. Tra i peggiori incidenti ferroviari c'è anche quello che nell'agosto del 2006 è costato la vita a 58 persone, morte per lo scontro tra due treni che viaggiavano sullo stesso binario a nord del Cairo. Più di recente, nell'agosto del 2017, due treni si sono scontrati nei pressi della città di Alessandria e il bilancio ha superato i 40 morti.

Nel febbraio dello scorso anno, inoltre, almeno 15 persone sono morte per lo scontro tra due treni nella provincia di Beheira e a luglio 2018 un treno è deragliato a sud del Cairo, con un bilancio di 55 feriti.