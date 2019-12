Indossa un costume a tema Auschwitz, bufera sul pattinatore

L'International Skating Union (Isu) ha eliminato il costume a tema Olocausto dalla gara per il miglior outfit performance e si è scusato per il suo "errore". A indossarlo il pattinatore russo Anton Shulepov il quale sul petto aveva affissa una stella di David gialla, proprio come quelle che gli ebrei furono costretti ad indossare sotto Adolf Hitler. Un abito uniforme che ricorda gli abiti che i prigionieri e le guardie indossavano ad Auschwitz, il famigerato campo di concentramento nazista in cui più di un milione di persone morirono durante la Seconda guerra mondiale. Shulepov si è esibito sul tema di 'Schindler's List', il film che racconta la storia di un uomo che ha salvato migliaia di ebrei durante l'Olocausto.

"L'Isu si rammarica che per errore il costume di Shulepov sia stato presentato per il voto", ha dichiarato l'organizzazione in un tweet. "Questo errore è stato corretto e l'Isu si scusa sinceramente per questo errore e per i cattivi sentimenti che ha causato". L'outfit per il programma di pattinaggio libero di Shulepov è stato inizialmente elencato domenica tra i nominati per il premio di costume dell'anno, tra i 52 scelti. Il tema "metà guardia del campo di concentramento nazista e metà prigioniero ebreo", come descritto da The Forward, ha causato immediate reazioni ancor prima che l'Isu lo inserisse tra le nomination come costume dell'anno. Shulepov ha debuttato con il costume nella sua esibizione di novembre all'Internationaux de France e poi l'ha indossato di nuovo in Giappone, secondo NBC News.

"Mentre comprendiamo la necessità che i pattinatori siano creativi nella scelta dei costumi, l'apparente decisione di Anton Shulepov di evocare immagini dolorose dell'Olocausto come parte della sua esibizione è stata insensibile e offensiva", ha dichiarato Jonathan Greenblatt, Ceo di Anti-Defamation League, al Guardian. "Siamo sorpresi che la International Skating Union abbia inizialmente pubblicato una foto di questo costume come candidato per il 'costume dell'anno'. Le stelle gialle di David o altre immagini del campo di concentramento non hanno spazio nel pattinaggio di figura". Shulepov è ancora in corsa, ma per un costume diverso, secondo The Guardian.