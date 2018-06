"Incontro tra due dittatori a Singapore", gaffe della Fox

Gaffe della Fox, l'emittente tv preferita da Donald Trump, che nel programma Fox & Friends ha definito il vertice di Singapore tra il presidente Usa e il leader nordcoreano Kim Jong Un un incontro tra "due dittatori". Autrice dello scivolone è stata la conduttrice Abby Huntsman, che si è poi scusata con i telespettatori.

La Huntsman, figlia dell'ambasciatore Usa in Russia ed ex aspirante alla presidenza per i Repubblicani Jon Huntsman, stava commentando in studio l'arrivo di Trump a Singapore con Anthony Scaramucci, che per 11 giorni lo scorso anno fu direttore della comunicazione della Casa Bianca. "Stiamo assistendo alla Storia", ha detto la conduttrice, mentre scorrevano le immagini del presidente Usa che scendeva dalla scaletta dell'Air Force One.

"A prescindere da cosa accadrà nell'incontro tra i due dittatori, in questo momento stiamo assistendo alla Storia", ha proseguito la Huntsman, che in seguito si è scusata, imputando il suo errore ai rischi della diretta.