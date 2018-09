Un turista italiano è morto in un incidente stradale in Tanzania. Il quotidiano The Citizen riferisce che quattro turisti, 3 spagnoli e un italiano, sono deceduti nell'incidente che ha coinvolto un Suv e un camion sull'autostrada Dodoma-Arusha nel distretto di Monduli.

Nello schianto hanno perso la vita anche un autista e una guida che stava accompagnando i turisti verso il Tarangire National Park.