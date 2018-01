Incidente sul lavoro: riparano il quadro elettrico, ma vengono colpiti da una scarica

UDINE - Due operai sono rimasti leggermente ustionati nella tarda mattinata di oggi dopo essere stati colpiti da una scarica mentre lavorana a un quadro elettrico nella cartiera Ermolli di Moggio Udinese (Udine). Le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, pare che i due operai, di 60 e 33 anni, dipendenti di una ditta esterna, stessero lavorando sul quadro elettrico quando, per cause in coso di accertamento, si è sprigionata una scarica che ha provocato loro lievi ustioni da elettrocuzione, rispettivamente al volto e alla mano e sono stati trasportati in elicottero all'ospedale di Udine.

Sul posto sono intervenuti anche una ambulanza da Gemona del Friuli, i Carabinieri della Compagnia di Tarvisio e i Vigili del fuoco.