Incidente sul lavoro: due operai precipitano dal tetto dove stanno lavorando

Incidente sul lavoro stamani in un capannone di Pramaggiore (Venezia). Per cause al vaglio degli ispettori dello Spisal dell'Ulss 4 "Veneto orientale" e dei carabinieri, due operai sono caduti a terra da un'altezza di 4 metri circa verso le 10.30, mentre si trovavano sulla copertura in eternit di un capannone situato in zona industriale. Uno dei lavoratori, che ha riportato un grave trauma toracico, è stato trasportato con l'elicottero del 118 di Treviso all'ospedale dell'Angelo di Mestre.

Il collega, di 61 anni, è invece stato caricato in ambulanza al pronto soccorso di Portogruaro con sospetta frattura al femore. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.